Super Mario Odyssey potrebbe non essere l'unico titolo 3D di Mario su Switch

Il nuovo gioco con protagonista il personaggio più famoso dei videogiochi potrebbe interrompere una tradizione consolidata negli anni da. Dai tempi di, infatti, è praticamente impossibile vedere due titoli 3D disulla stessa home console.

Il seguito della premiata esclusiva per Nintendo Wii, Super Mario Galaxy 2, rappresenta una delle rare eccezioni. Visti i precedenti si potrebbe ipotizzare che Super Mario Odyssey sarà l'unico platform 3D di Mario per Nintendo Switch, ma il producer Yoshiaki Koizumi non è della stessa idea.

"Chiaramente sto facendo molte considerazioni sul futuro", ha dichiarato Koizumi ai microfoni di The Verge.

"In merito a Super Mario Odyssey, è difficile dire se ci sarà un seguito, anche perché il primo non è ancora uscito. Per prima cosa, mi auguro che il gioco abbia successo e, secondo, considerando la giovane età di Nintendo Switch non si sa cosa potrà succedere. In passato i titoli 3D di Mario sono stati in media uno per generazione, ma questa non è una regola ferrea".

Super Mario Odyssey sarà disponibile da domani, venerdì 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.