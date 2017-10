Super Mario Odyssey: prima patch disponibile per il download

Disponibile da poche ore sul mercato,riceve la sua prima patch, disponibie ora per il download su Nintendo Switch. Il platformer si aggiorna quindi alla sua versione 1.0.1, che include "" (le patch notes non sono state diffuse pubblicamente).

Super Mario Odyssey è stato accolto calorosamente dalla critica specializzata, nonché dai giocatori che sono accorsi nei negozi e store online per acquistare il nuovo platformer di Nintendo: al momento, il gioco è il secondo più venduto su Amazon.com.

Super Mario Odyssey è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Seguendo questo collegamento potete leggere la nostra recensione, mentre qui trovate l'analisi tecnica di Digital Foundry. In una recente intervista, il producer Yoshiaki Koizumi non ha escluso un'ipotetica realizzazione di un nuovo Mario in 3D per la console ibrida della grande N.