Super Mario Odyssey: qualche dettaglio aggiuntivo sulla modalità Caccia al palloncino

Tra i tanti annunci effettuati nel corso del recente Nintendo Direct Mini , c'era anche quello della modalità Caccia al palloncino , che farà il suo debutto inil prossimo mese di febbraio.

Dopo il completamento della main quest, Luigi apparirà nei mondi di gioco per proporre ai giocatori due differenti attività competitive: Nascondi il palloncino e Trova il palloncino, i cui obiettivi sono piuttosto ovvi. Nella prima modalità il punteggio verrà assegnato in base al numero di monete ottenute e il numero di partite trascorse giocando con i palloncini. Nella seconda, invece, dipenderà dal numero di monete ottenute, al numero totale di palloni scoperti, e al quantitativo di palloncini scoperti in sequenza. La perfetta conoscenza di ogni regno sarà quindi fondamentale per cercare di scalare le classifiche che verranno messe a disposizione.

Nella modalità Caccia al palloncino i mondi di gioco potranno essere caratterizzati da condizioni climatiche differenti. Ad esempio, nel Nintendo Direct a New Donk City c'era la pioggia, mentre a Tostarena c'era il tramonto.

Super Mario Odyssey è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Il nuovo aggiornamento verrà pubblicato nel corso del mese di febbraio, e introdurrà anche nuovi vestiti e filtri per la modalità fotografica.