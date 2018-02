Super Mario Odyssey: qualcuno ha già cominciato a barare in Caccia al Palloncino

Non c'è voluto molto prima che spuntassero i primi furbetti all'interno della modalità Caccia al Palloncino di, che ha debuttato pochissimi giorni fa.

A quanto pare, alcuni giocatori stanno sfruttando dei glitch per nascondere i palloncini in luoghi quasi impossibili da raggiungere. Uno in particolare, ad esempio, lo ha nascosto all'interno di un muro del Regno dei Funghi. Per fare ciò è necessario effettuare dei precisi movimenti, che la maggior parte degli utenti, ovviamente, non conosce. Giudicate voi stessi nel video allegato in calce a questa notizia. Questo va a tutto vantaggio di colui che ha nascosto il palloncino, poiché maggiore è il numero di giocatori che non riesce a trovarlo, maggiore è il numero di monete che riuscirà a guadagnare.

Nintendo è sicuramente al corrente del problema e ci auguriamo che intervenga quanto prima con un aggiornamento (e, magari, con l'azzeramento dei punteggi di coloro che ne hanno abusato). Non è escluso che possano essere scoperti altri trucchetti del genere in altre ambientazioni: modalità competitive di questo tipo, dopotutto, necessitano di enorme attenzione.

Vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. L'ultimo aggiornamento ha anche introdotto alcuni costumi legati al mini-gioco Caccia al Palloncino (Sunshine, Musicista e l’Armatura da cavaliere) e nuovi filtri per la modalità foto (Moneta e Neon).