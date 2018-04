Super Mario Odyssey a quota 10 milioni di copie, successo anche per Zelda e SNES Mini

Nintendo ha diffuso la lista dei Million Seller per Switch, ovvero dei giochi che hanno venduto oltre un milione di copie. Una lista composta unicamente da giochi targati Nintendo, tra cui troviamo Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 2.

Nintendo Switch Million Seller

Super Mario Odyssey ha superato quota 10 milioni di copie in tutto il mondo mentre Mario Kart 8 Deluxe raggiunte le 9.22 milioni. Successo anche per Breath of the Wild, Splatoon 2 e 1-2-Switch, mentre Xenoblade Chronicles 2 e Pokken Tournament DX hanno venduto meno di due milioni di copie a testa.

Super Mario Odyssey - 10,41 milioni

Mario Kart 8 Deluxe - 9,22 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild - 8,48 milioni

Splatoon 2 - 6,02 milioni

1-2 Switch - 2,29 milioni

ARMS - 1,85 milioni

Xenoblade Chronicles 2 - 1,31 milioni

Kirby Star Allies - 1,29 milioni

Pokken Tournament DX - 1,6 milioni

Kirby Star Allies ha registrato la miglior partenza per un gioco della serie, da segnalare inoltre il successo di The Legend of Zelda Breath of the Wild che su Switch e Wii U ha superato quota 10 milioni di unità vendute, diventando così il capitolo della saga più popolare in Giappone, avendo venduto più di The Legend of Zelda Twilight Princess (8.7 milioni di copie), The Legend of Zelda Ocarina of Time (7.6 milioni) e Zelda per NES (6.5 milioni).

Infine, scopriamo i numeri di SNES Mini: la console ha piazzato 5.28 milioni di pezzi in tutto il mondo, riscontrando quindi un buon successo di pubblico, pur non registrando il sold out del fenomeno NES Classic Mini nel 2016.