Super Mario Odyssey: raggiunta quota 2 milioni di copie vendute in Giappone

Super Mario Odyssey, esclusiva Nintendo Switch che ha fatto il proprio esordio al tramonto del 2017 (27 ottobre), gode di un successo che non accenna a diminuire. Come riportato da Famitsu, Odyssey ha toccato quota 2 milioni di copie vendute!

I dati di vendita, svelati da Famitsu e basati sulle classifiche riguardanti il solo territorio giapponese, sono relativi alle copie fisiche vendute dell'ultimo capitolo della storica saga Nintendo. Il traguardo dei 2 milioni è quindi ancor più impressionante, tenendo conto che del numero delle copie digitali, in queste classifiche non v'è traccia.

Ma Super Mario Odyssey non è l'unico titolo ad aver raggiunto questo importante risultato; in questa speciale classifica figurano già titoli del calibro di Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2 e Mario Kart 8 Deluxe, tutti disponibili per la piccola console ibrida di casa Nintendo. Odyssey, inoltre, ha fatto registrare un altro importante traguardo lo scorso febbraio: facendo registrare l'impressionante quota di 13.67 milioni di unità distribuite dal lancio, è il capitolo in 3D della serie più venduto di tutti i tempi.

Nel corso dell'anno l'esperienza di gioco di Super Mario Odyssey è migliorata grazie alla Modalità Teatro (disponibile anche in VR). Inoltre, per i fan più accaniti di Odyssey, ricordiamo che Dark Horse Comics ha annunciato l'Artbook ufficiale The Art of Super Mario Odyssey, composto da 386 pagine, la cui uscita è prevista a partire dal prossimo 22 ottobre.