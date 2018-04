Super Mario Odyssey: scoperta l'esistenza dei costumi da zombie e Babbo Natale

Alcuni dataminer hanno analizzato il codice sorgente degli ultimi aggiornamenti di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, scoprendo l'esistenza di una nuova serie di costumi non ancora annunciati.

Nello specifico, i costumi sono dedicati a Hariet, Rango e Spewart Broodals, inoltre sono stati scoperti due outfit a tema zombie e Babbo Natale, da usare probabilmente in eventi a tema programmati per Halloween e Natale. Trovate le immagini dei costumi nel Tweet in calce alla notizia, vi piacciono?



Difficile saperne di più per il momento, potrebbe trattarsi anche di costumi scartati, anche se essendo stati introdotti nel codice sorgente con gli ultimi update questi ipotesi appare decisamente poco probabile.

Sapete che Super Mario Odyssey ha venduto oltre dieci milioni di copie dal lancio? Si tratta di un successo notevole, che pone l'ultima avventura di Mario tra i videogiochi più venduti degli ultimi anni. Con simili numeri, difficilmente Nintendo abbandonerà Odyssey tanto presto, restiamo quindi in attesa di ulteriori DLC, costumi ed eventi tematici in occasione delle principali festività.