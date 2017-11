Super Mario Odyssey: scoperto un glitch legato a Cappy

Nelle scorse ore è stato scoperto un glitch diche permetterà a Cappy di scorazzare liberamente senza la compagnia del suo proprietario.

Per mettere in atto il glitch, in realtà, è necessario dotarsi di molta pazienza: la prima cosa da fare è giocare in co-op e lasciare a un secondo giocatore il controllo di Cappy, fatto questo basterà recarsi in un Regno con almeno una Pianta Piranha. Nutrite la pianta carnivora con sassi e rocce e successivamente lanciate il cappello verso la stessa... la pianta scomparirà insieme a Mario, lasciando Cappy libero di volteggiare.

Per riportare la situazione alla normalità vi basterà ricaricare l'ultimo checkpoint. In calce alla notizia trovate un brevissimo video che mostra com attivare il glitch, se non siete sicuri di cosa state facendo vi consigliamo di non proseguire oltre.