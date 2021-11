Super Mario Odyssey ha fatto scuola: Miyamoto vuole osare di più nel prossimo Mario 3D

Con oltre 22 milioni di copie vendute dal momento del debutto ad oggi, Super Mario Odyssey rappresenta uno dei più grandi successi commerciali nell'universo videoludico dell'idraulico di casa Nintendo.

Una circostanza che, a quanto pare, ha spinto il creatore del personaggio ad immaginare un futuro ancora più ardito per il buon Mario. A margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari del colosso di Kyoto, Shigeru Miyamoto ha infatti suggerito tale intenzione nel rispondere alle domande avanzate dagli investitori.

Interrogato sulle differenze esistenti tra la serie 2D e quella 3D di Super Mario, il vulcanico creativo ha posto l'accento sul livello di accessibilità delle due esperienze. Le avventure in tre dimensioni, ha evidenziato, avevano in origine un minore appeal sul pubblico rispetto a quelle in due dimensioni. Queste ultime, afferma Miyamoto, vantavano in effetti un livello di accessibilità superiore, almeno nei primi anni Duemila. La situazione, ha proseguito, pare però essere ormai definitivamente mutata, con Super Mario Odyssey che si è guadagnato il favore di un'immensa platea di appassionati.



Per questa ragione, guardando al prossimo capitolo della saga (e perché no, magari proprio ad un Super Mario Odyssey 2), Miyamoto ha concluso affermando che "per il futuro 3D di Mario, vogliamo provare ad ampliare ulteriormente la serie in nuovi modi".