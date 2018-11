Super Mario Odyssey è il secondo gioco Switch a superare 500.000 copie fisiche in UK

Grazie al taglio di prezzo avvenuto durante il Black Friday, Super Mario Odyssey ha raggiunto e superato quota 500.000 copie fisiche vendute sul mercato retail inglese a dodici mesi dal lancio.

Si tratta del secondo gioco per Switch a raggiungere questo risultato in Gran Bretagna, subito alle spalle di Mario Kart 8 Deluxe. I numeri in questione, ribadiamo, tengono unicamente conto delle copie retail e non includono i download digitali dal Nintendo eShop e le unità vendute in bundle.

FIFA 19 è stato il gioco più venduto in assoluto in Inghilterra durante il Black Friday, in questo periodo in UK sono state vendute 300.000 console con PS4 al primo posto e a seguire Xbox One e Nintendo Switch. Ad oggi, Super Mario Odyssey ha piazzato oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo, quasi la metà in Nord America.