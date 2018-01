Super Mario Odyssey: la short version di 'Jump Up, Super Star!' gratis fino al 31 gennaio

'Jump Up, Super Star!', il tema principale di Super Mario Odyssey , potrà essere scaricato gratuitamente nella sua versione breve fino al 31 gennaio. Per farlo basterà collegarsi al sito ufficiale del gioco.

Per scaricare la short version di 'Jump Up, Super Star!' (della durata di circa due minuti) vi basta visitare questa pagina entro e non oltre il 31 gennaio. Nel caso vogliate procurarvi il brano completo, invece, potrete sempre acquistare la versione integrale su iTunes al prezzo di 1,29 euro.

Parlando invece del gioco vero e proprio, vi riproponiamo gli ultimi dettagli emersi sulla modalità Caccia al Palloncino di Super Mario Odyssey. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.