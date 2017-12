Super Mario Odyssey è stato il titolo più venduto di ottobre 2017 in Giappone

Nel suo ultimo numero, il settimanale nipponicoha svelato la lista dei titoli più venduti in Giappone nel corso del mese di ottobre 2017. A guidare la classifica c'è

L'eccezionale platform di Nintendo ha conquistato la prima posizione vendendo 575 mila copie in totale (delle quali 63 mila in digitale) mettendo dietro l'esclusiva Sony Gran Turismo Sport, che con 189 mila unità totali (35 mila digitali) non è andato oltre la seconda piazza. L'ex idraulico italiano è stato capace di raggiungere questo risultato in appena tre giorni di disponibilità sul mercato, dal momento che è stato lanciato il 27 ottobre 2017. Completa il podio The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, che non è ancora approdato in Occidente.

A seguire trovate la top 30, riferita al periodo compreso tra il 25 settembre e il 29 ottobre:

[NSW] Super Mario Odyssey – 575,163 (511,625 physical, 63,538 digital) [PS4] Gran Turismo Sport – 189,048 (153,647 physical, 35,401 digital) [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 141,517 (121,195 physical, 20,322 digital) [NSW] Splatoon 2 – 117,559 (101,387 physical, 16,172 digital) [PS4] FIFA 18 – 105,228 (85,156 physical, 20,072 digital) [3DS] Pokemon Gold/Silver – 102,544 (36,824 physical, 65,720 digital) [PS4] Ark: Survival Evolved – 93,521 (72,580 physical, 20,941 digital) [PS4] Dead Rising – 74,574 (159 physical, 74,415 digital) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 71,219 (66,516 physical, 4,703 digital) [PS4] City Shrouded in Shadow – 65,690 (52,724 physical, 12,966 digital) [NSW] Fire Emblem Warriors – 64,589 (56,920 physical, 7,669 digital) [PS4] Assassin’s Creed Origins – 62,536 (53,716 physical, 8,820 digital) [NSW] Pokken Tournament DX – 61,671 (56,914 physical, 4,757 digital) [PS4] Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary – 61,545 (48,918 physical, 12,627 digital) [3DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux – 60,185 (57,725 physical, 2,460 digital) [PS4] The Evil Within 2 – 57,251 (53,976 physical, 3,275 digital) [3DS] Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions – 54,562 (53,627 physical, 935 digital) [PS4] Middle-earth: Shadow of War – 47,455 (35,208 physical, 12,247 digital) [3DS] Fire Emblem Warriors – 36,286 (34,752 physical, 1,534 digital) [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 34,283 (31,977 physical, 2,306 digital) [PS4] Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 31,310 (20,815 physical, 10,495 digital) [PS4] Winning Eleven 2018 – 28,945 (26,169 physical, 2,776 digital) [NSW] FIFA 18 – 28,164 (24,770 physical, 3,394 digital) [PS4] Taiko Drum Master: Session de Dodon ga Don! – 25,823 (21,291 physical, 4,532 digital) [3DS] Dragon Quest XI – 24,938 (23,397 physical, 1,541 digital) [NSW] Monster Hunter XX – 23,720 (21,535 physical, 2,185 digital) [3DS] The Snack World – 23,506 (22,614 physical, 892 digital) [PSV] Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary – 22,883 (19,624 physical, 3,259 digital) [PS4] Sniper Ghost Warrior 3 – 20,249 (17,205 physical, 3,044 digital) [NSW] Dragon Quest X – All In One Package – 19,093 (8,756 physical, 10,337 digital)

Cosa ve ne pare di questi risultati? La classifica di novembre sarà sicuramente rivoluzionata dal debutto di Pokémon Ultrasole e Ultraluna, che sono stati capaci di vendere ben 1,2 milioni di copie in appena tre giorni.