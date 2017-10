Super Mario Odyssey: il team di Wolfenstein II si congratula per il lancio

è finalmente approdato su, ottenendo fin da subito il plauso della critica internazionale e dei giocatori.

Il nuovo titolo dedicato all'ormai ex idraulico italiano può vantare una strabiliante media di 97 su Metacritic, e ha anche ottenuto il miglior risultato di sempre su GameRankings. Anche il nostro Francesco Fossetti è rimasto ammaliato dal lavoro svolto da Nintendo, al punto da assegnargli un eccezionale 9,7 nella sua recensione.

Il team responsabile di Wolfenstein II: The New Colossus non ha esitato ad unirsi alla festa, e si è complimentato con la casa di Kyoto per il lancio di successo del gioco con un simpatico fotomontaggio. Ha anche colto l'occasione per ricordare che il suo ultimo lavoro, già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2018.

Wolfenstein II: The New Colossus non è l'unico titolo di Bethesda pronto ad approdare sulla console ibrida. DOOM sarà disponibile a partire dal prossimo 10 novembre, mentre The Elders Scrolls V: Skyrim Special Edition è atteso per il 17 novembre.

State giocando a Super Mario Odyssey? Ha rispettato le vostre aspettative? Secondo noi, decisamente sì.