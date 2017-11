Super Mario Odyssey è il titolo più venduto della settimana sul Nintendo eShop

Non solo sul mercato tradizionale, lo stupendosta ottenendo un successo strepitoso anche sulla piattaforma di distribuzione digitale di

Il nuovo titolo dedicato all'ormai ex idraulico italiano ha sbaragliato la concorrenza ed è diventato il gioco più venduto della settimana sul Nintendo eShop.

Ecco a voi la Top 20 al completo:

Super Mario Odyssey Stardew Valley Fire Emblem Warriors Shovel Knight: Treasure Trove Mario Kart 8 Deluxe Sonic Mania Golf Story Overcooked: Special Edition Zelda: Breath of the Wild Minecraft: Nintendo Switch Edition Snake Pass Arcade Archives Mario Bros. The Jackbox Party Pack 4 The Flame in the Flood The Mummy Demastered Axiom Verge Snipperclips Monopoly Splatoon 2 SteamWorld Dig 2

Non ci saremmo aspettati nulla di diverso dal gioco con la più alta media dell'anno su Metacritic e capace di vendere oltre due milioni di copie in un solo fine settimana. E voi, per quale edizione avete optato? Fisica o digitale?

Vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Sapete che c'è un modo per raccogliere la bellezza di 1000 monete in solamente 8 minuti? Vi basta seguire questa video guida.