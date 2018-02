Super Mario Odyssey: tutte le novità dell'aggiornamento gratuito, ora disponibile

A partire da oggi, i giocatori potranno scaricare un aggiornamento gratuito perche aggiunge un nuovo mini-gioco intitolato, una serie di nuovi costumi per Mario e due nuovi filtri per catturare immagini in Modalità Foto.

Una volta scaricato l’aggiornamento gratuito ed aver completato la storia principale, i giocatori avranno a disposizione Caccia al Palloncino e dovranno trovare Luigi in ogni Regno e parlare con lui per incominciare. Nella modalità Nascondi il Palloncino, i giocatori hanno una quantità di tempo limitata per nascondere un palloncino, mentre in Trova il Palloncino avranno a disposizione la stessa quantità di tempo per individuare i palloncini nascosti da altri giocatori da ogni parte del mondo. Indipendentemente dal fatto che i giocatori stiano nascondendo i palloncini o li stiano trovando, la loro posizione in Classifica progredirà in base al punteggio. Nel giocare a Caccia al palloncino, il tempo atmosferico varierà in ogni regno: ad esempio, i giocatori ai troveranno sotto la pioggia a New Donk City e ammireranno il tramonto a Tostalandia.

Questo aggiornamento include anche un’ampia gamma di nuovi costumi e filtri per le foto pensati per dare a Mario un look completamente nuovo. Sono stati aggiunti i completi Sunshine, da Musicista e l’Armatura da cavaliere e saranno disponibili nel negozio una volta completata la storia principale. Ci sono anche due nuovi filtri nella Modalità Foto: Moneta e Neon. Prova a usarli per cogliere ogni tipo di nuovi momenti divertenti.