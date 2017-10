Super Mario Odyssey: Il Ritorno del Re, solo su Switch (Video Recensione)

è il legittimo erede di. Il gioco è una sorpresa continua, un platform pieno di segreti e di livelli caratterizzati da un’art design eccezionale.

Originale e strepitoso, Super Mario Odyssey è un viaggio che rimarrà impresso nella storia e nella vostra memoria come solo i grandi capolavori sono in grado di fare.

Ricordiamo che la nuova avventura dell'eroe Nintendo sarà disponibile da venerdì 27 ottobre in Europa, in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre all'edizione Standard il gioco sarà in vendita anche in bundle con la console, in uno speciale pacchetto che include console, gioco e joy-con rossi a tiratura limitata.