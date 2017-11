Super Mario Odyssey ha venduto oltre 500.000 copie al lancio in Giappone

Secondo quanto riportato da Famitsu,ha vendutodurante il weekend di lancio in Giappone, nel periodo che va dal 27 al 29 ottobre. Il numero include le copie retail, le download card e le unità vendute in bundle ma non gli acquisti effettuati dal Nintendo eShop.

Super Mario Odyssey è il secondo gioco per Switch venduto più rapidamente di sempre in Giappone, dopo Splatoon 2, che raggiunse quota 670,955 copie nel primo weekend. La nuova avventura di Mario ha contribuito a far aumentare anche le vendite della console: Switch ha piazzato 133.000 pezzi in Giappone questa settimana, contro le 24.000 unità dei sette giorni precedenti.

Super Mario Odyssey ha già venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, come annunciato da Nintendo durante l'ultima riunione con gli azionisti.