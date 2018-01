Super Mario Odyssey ha venduto più di nove milioni di copie, Zelda oltre 6 solo su Switch

Dopo aver annunciato di aver distribuito 14.86 milioni di Switch al 31 dicembre 2017,ha pubblicato la classifica dei giochi First Party più venduti sulla console ibrida durante lo scorso anno.

In totale, nel 2017 sono stati venduti 52.57 milioni di giochi per Switch, per quanto riguarda i titoli Nintendo, al primo posto troviamo Super Mario Odyssey con 9.07 milioni di copie:

Super Mario Odyssey – 9.07 milioni di copie

Mario Kart 8 Deluxe – 7.33 milioni di copie

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 6.70 milioni di copie

Splatoon 2 – 4.91 milioni di copie

1-2-Switch – 1.88 milioni di copie

ARMS – 1.61 milioni di copie

Xenoblade Chronicles 2 – 1.06 milioni di copie

Buon successo anche per Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild, il quale ha venduto oltre sei milioni di copie solo su Switch, escludendo quindi le vendite della versione Wii U. Risultati discreti, ma non eccezionali, per Xenoblade Chronicles 2 e ARMS, entrambi con vendite inferiori ai due milioni di copie.