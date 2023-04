Super Mario Odyssey vs Super Mario Galaxy: quale ti piace di più?

Mentre i fan Nintendo ancora aspettano di scoprire se Super Mario Odyssey 2 diverrà realtà prima o poi, il modo migliore per distrarsi e rivivere le precedenti avventure del baffuto idrualico, da sempre protagonista di Platform dall'alto tasso di spettacolarità e grande varietà.

Riedizioni dei vecchi capitoli escluse, Super Mario Odyssey si può considerare come l'ultima grande avventura principale di Mario: l'opera pubblicata nel 2017 ha lasciato il segno offrendo ai giocatori mondi sconfinati, trasformazioni a non finire ed un quantitativo esagerato di Lune da collezionare per proseguire lungo la storia. Di sicuro non ha nulla da invidiare ai suoi blasonati predecessori, ma riesce a tenere testa ad un classico come l'intramontabile Super Mario Galaxy per Nintendo Wii (e riproposto anche su Switch attraverso Super Mario 3D All-Stars)?

Pur partendo da basi Platform comuni, i Mario 3D hanno sempre avuto la capacità di rinnovarsi gioco dopo gioco, sperimentando nuove soluzioni ludiche oppure ampliando le meccaniche dei loro predecessori (come l'altrettanto memorabile Super Mario Galaxy 2 ha fatto nei confronti del primo episodio). Odyssey e Galaxy sono due giochi dalla filosofia ben diversa: se infatti l'esclusiva Switch punta in maniera massiccia su uno stile open world mai così vasto nella serie, l'opera per Wii (a tal proposito, eccovi tre giochi indimenticabili per Nintendo Wii) punta al contrario su livelli tridimensionali molto più contenuti nelle dimensioni ma non per questo meno creativi o ricchi di sorprese.

Galaxy mescolava l'impostazione a livelli dei Mario 2D con gli scenari elaborati e la collezione di Stelle vista nei primi giochi 3D del brand, dando vita ad un connubio originale che sfruttava tra l'altro al meglio il peculiare sistema di controllo della sua console di appartenenza. Odyssey forse in tal senso può apparire meno complesso, ma di sicuro non è meno ambizioso. Al contrario, la totale libertà che concede ai giocatori con i suoi sconfinati livelli hanno permesso ai giocatori di approcciarsi all'avventura a totale piacimento, decidendo in maniera autonoma come muoversi e cosa esplorare senza alcun tipo di limitazione o costrizione: anche per questo la scoperta di ogni Luna è sempre un piccolo evento, considerata la maniera talvolta totalmente casuale con la quale è possibile trovare questi preziosi collezionabili.

L'eccelsa qualità dei due giochi Nintendo è dunque fuori discussione, ma chi tra Super Mario Odyssey e Super Mario Galaxy si può considerare davvero il migliore? Tocca a voi: dita roventi sulla tastiera, scriveteci qual è il miglior gioco di Mario tra i due presi in esame!