Super Mario Odyssey x Mario 64: il crossover si evolve e ci porta nel Regno della Selva

Lo youtuber Kaze Emanuar, l'autore del demake giocabile per Nintendo 64 di Super Mario Odyssey, ci mostra i progressi compiuti con il suo progetto attraverso un nuovo video gameplay.

Il filmato confezionato dal programmatore amatoriale ci riproietta nel Regno della Selva, uno dei tanti microcosmi esplorabili dall'idraulico baffuto della Grande N nel corso della sua ultima, incredibile avventura per Nintendo Switch.

Il creatore di contenuti ci mostra gli sforzi compiuti nel dare forma alle dinamiche di gameplay, alle ambientazioni (con annesse sezioni platform perfettamente funzionanti) e ai nemici del Wooded Kingdom di Super Mario Odyssey utilizzando solo ed esclusivamente gli strumenti di sviluppo del motore grafico di Super Mario 64.

L'autore di questo progetto ha persino ricreato le abilità di possessione e le meccaniche basate sull'utilizzo di Cappy, il copricapo vivente indossato da Mario nel corso dell'epopea digitale su Switch. Il programmatore tedesco sottolinea però come questo progetto non sia destinato alla distribuzione (almeno non per il momento) per non urtare la sensibilità dei legali di Nintendo. In attesa di scoprire se e quando sarà possibile effettuare il download di questo demake giocabile o anche solo di una demo, vi lasciamo al video di The Art of Super Mario Odyssey che celebra l'uscita degli Stati Uniti del'artbook ufficiale del kolossal della casa di Kyoto.