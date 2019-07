Super Mario parteciperà all'Open Day della linea metropolitana M4 di Milano!

L'eclettico Super Mario, che di professione fa l'idraulico da oltre 35 anni, di recente iniziato a occuparsi anche di costruzioni nel nuovo titolo per Nintendo Switch Super Mario Maker 2.

Per questo motivo, sabato 6 luglio la baffuta mascotte visiterà il cantiere della M4, la nuova linea della metropolitana di Milano in occasione dell’Open Day. L'evento sarà promosso dal Comune di Milano e realizzato con il supporto di MM e dalla società concessionaria M4, i cui soci sono il Comune, le imprese costruttrici (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail STS, Hitachi Rail S.p.A. e Sirti) e il gestore Atm.

Per un’intera giornata, la neonata Stazione Parco Solari sarà aperta a tutti i cittadini e i curiosi: dalle ore 10:00 alle 18:00, i tecnici impegnati nella costruzione della Blu guideranno piccoli gruppi di interessati alla scoperta del cantiere, dove potranno vedere dal vivo una talpa meccanica, la macchina impiegata nello scavo delle gallerie, e scoprire tutte le fasi di costruzione di una metropolitana. Super Mario, da buon umarell 2.0, nella mattinata di sabato andrà a supervisionare la fine dei lavori della Tratta Ovest, verificando che tutto stia procedendo al meglio, forte della sua recente esperienza in Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch.