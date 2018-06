Super Mario Party annunciato per Switch, arriva a ottobre con un nuovo stand di ricarica

Nel corso del Nintendo Direct E3 2018 la casa di Kyoto ha annunciato Super Mario Party per Nintendo Switch, che si prepara a fare il suo debutto con tanti mini-giochi e modalità differenti che sfruttano i controller Joy-Con.

Super Mario Party include funzionalità come i dadi esclusivi per i personaggi, che aggiungono spessore strategico. Fino a quattro giocatori tirano i dadi a turno e attraversano il tabellone alla ricerca di stelle. Nella modalità Sala dei giocattoli è possibile collegare due console Nintendo Switch per divertirsi uno di fianco all'altro.

Super Mario Party sarà disponibile all'acquisto a partire dal 5 ottobre insieme al nuovo stand ricarica regolabile per Nintendo Switch, l'ideale per partite multiplayer in modalità da tavolo. Cosa ve ne pare di quest'annuncio? Continuate a seguirci per ricevere notizie in tempo reale dall'E3 2018 di Los Angeles!