Super Mario Party: i data miner scovano i piani per un DLC e un nuovo tabellone

Super Mario Party, l'incarnazione su Nintendo Switch del celebre "gioco da tavola" e raccolta di minigiochi di Mario e soci, si è dimostrato un buon titolo che ha probabilmente venduto anche oltre le aspettative della casa di Kyoto, con oltre 1.5 milioni di copie distribuite soltanto nel primo mese dall'uscita.

Per qualche motivo però il supporto di Nintendo è stato praticamente assente, il che è strano considerato che la Grande N in genere continua a far uscire aggiornamenti sui giochi first party, come abbiamo visto in Mario Tennis Aces ad esempio, e come è stato annunciato con i DLC di Luigi's Mansion 3 di prossima uscita.

Purtroppo per gli amanti del gioco invece, non sono stati diffusi contenuti aggiuntivi per Super Mario Party. Alcuni data miner però, hanno scavato nel codice di gioco e hanno trovato quelli che sembrano effettivamente dei piani addirittura per un Season Pass, il che indicherebbe che i piani iniziali di Nintendo prevedevano un supporto piuttosto importante per il gioco. Sempre all'interno del codice, sono presenti dei riferimenti ad un nuovo tabellone, a tema cittadino, che potete vedere nella foto in calce alla news.

Perché dunque Nintendo ha deciso poi di non sviluppare più contenuti per il gioco? Purtroppo al momento resta un mistero. Voi che ne pensate? Vi avrebbe fatto piacere ricevere dei DLC per Super Mario Party?

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Super Mario Party.