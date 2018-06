Super Mario Party include una modalità online composta da 5 minigame

Come annunciato da Nintendo durante il Treehouse E3 2018, è stato confermato che il nuovo Super Mario Party per Switch includerà una modalità online chiamata "Mario-thon". Quest'ultima consisterà di 5 diversi minigame che varieranno di partita in partita.

La modalità online di Super Mario Party proporrà 5 rapidi minigame da affrontare in sequenza, stabilendo la vittoria al meglio delle 5 partite. La rotazione dei mini-giochi cambierà ad ogni match, in modo da garantire un'esperienza di gioco più varia tra una sessioni e l'altra.

Oltre alla modalità "Mario-thon", la componente online di Super Mario Party includerà anche le classifiche, un sistema di ranking e una serie di ricompense per i giocatori. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal 5 ottobre insieme al nuovo stand di ricarica regolabile per Nintendo Switch, l'ideale per partite multiplayer in modalità "da tavolo".