Super Mario Party e Mega Man 11 tra le recensioni del nuovo numero di Famitsu

Il numero 1556 di Famitsu contiene le recensioni di alcuni titoli molto attesi anche in Occidente, tra cui Mega Man 11 e Super Mario Party, entrambi accolti positivamente da parte della redazione della nota testata giapponese.

Recensioni Famitsu 1556

Behind the Screen (Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

Bridge Constructor Portal (PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Firewall: Zero Hour (PSVR) – 7/9/7/8 [31/40]

Flood of Light (Switch) – 7/8/6/6 [27/40]

Mega Man 11 (PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

NBA 2K19 (PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Six Sides of the World Enhanced (Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

Sumikko Gurashi: Atsumare! Sumikko Town (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

Super Mario Party (Switch) – 8/8/9/9 [34/40]

Work x Work (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Più che buona l'accoglienza riservata a Mega Man 11 (32/40) e Super Mario Party (34/40), presenti anche le recensioni di titoli già usciti in Europa e Nord America come Bridge Costructor Portal, Firewall Zero Hour per PlayStation VR e NBA 2K19. Ricordiamo che Super Mario Party e Mega Man 11 saranno disponibili dal 5 ottobre, il primo in esclusiva su Nintendo Switch, il secondo in arrivo anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.