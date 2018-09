Super Mario Party: nuovo trailer e dettagli dal Nintendo Direct

Nella recentemente annunciata modalità Palco di Super Mario Party del ritmo, fino a quattro amici possono scuotere un Joy-Con ciascuno in giochi di ritmo, mentre la modalità Acque selvagge offre per la prima volta nella serie la possibilità di giocare in co-op in quattro.

Sono presenti anche 80 minigiochi tutti nuovi, la modalità Strada delle sfide per giocatore singolo, il Minigiocathlon online e molto altro. Super Mario Party arriverà su Nintendo Switch il 5 ottobre. È già possibile preordinarlo nel Nintendo eShop e chi lo fa riceverà punti d’oro doppi all’uscita del gioco.



In apertura trovate il nuovo trailer di Super Mario Party diffuso durante il Nintendo Direct giapponese del 14 settembre, insieme al gioco farà la sua comparsa anche il nuovo stand di ricarica per Switch regolabile, ideale per le partite frenetiche di gruppo in ogni situazione.