Super Mario Party, sorpresa: nuovo multiplayer online con l'update gratis di oggi

Mentre si festeggiano le recenti nuove assunzioni del team di Mario Party, Nintendo ha riservato una speciale sorpresa per tutti gli appassionati attivi sull'esclusiva Nintendo Switch.

Senza alcun tipo di preavviso, quest'oggi - martedì 27 aprile - è stato pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per il gioco. Quest'ultimo ha portato con sé un ricco supporto al multiplayer online, ora abilitato per diverse modalità di Super Mario Party.



Nello specifico, i frequentatori del titolo possono ora cimentarsi online a Mario Party, per condividere con gli amici lontani decine di minigiochi. Grazie all'update, è ora possibile sfidarsi sul tabellone, ma non solo. La modalità Partner Party consente infatti di cimentarsi in competizioni più ristrette, pensate per due team composti da 2 giocatori. Per presentare la novità, Nintendo Italia ha pubblicato un trailer completamente dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Nonostante l'aggiornamento sia completamente gratis, ricordiamo che per usufruire del multiplayer online è necessario attivare un abbonamento a Nintendo Switch Online.



Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch sin dal 2018, il coloratissimo party game a tema mariesco ha ottenuto una accoglienza positiva da parte del pubblico, con Super Mario Party divenuto il capitolo di maggior successo della serie in quel degli Stai Uniti d'America.