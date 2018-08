Super Mario Party: svelata la nuova modalità River Survival

In occasione della Gamescom 2018, Nintendo ha svelato una nuova modalità di Super Mario Party chiamata "River Survival". Si tratta di una variante di gioco co-op pensata per quattro giocatori: vediamola in azione in un video gameplay di 10 minuti.

River Survival è una modalità cooperativa a quattro giocatori in cui bisogna attraversare un torrente evitando una serie di ostacoli, il tutto mentre si prende parte a diversi mini-giochi. Nintendo ha mostrato la modalità in azione con un nuovo video gameplay di 10 minuti, permettendoci di vedere i vari mini-game inclusi al suo interno: il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Ricordiamo inoltre che Super Mario Party includerà anche una modalità di gioco online composta da cinque mini-game. Il titolo sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal prossimo 5 ottobre.