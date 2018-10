Super Mario Party Video Recensione: festa grande su Nintendo Switch!

Ormai mancano pochi giorni al debutto di Super Mario Party, il nuovo capitolo della serie party game di Nintendo in arrivo su Switch il 5 ottobre. Nell'attesa, vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una Video Recensione: la trovate in cima alla notizia.

Super Mario Party è un capitolo ricolmo di modalità e minigiochi ben differenziati, attentamente modellati attorno alle peculiarità dell’ibrida di Kyoto. Ciononostante, il titolo, come molti suoi predecessori, pecca ancora una volta di scarso coraggio, ancorato com'è ad una formula fin troppo classica. Tutto sommato, comunque, Super Mario Party resta un party game più che soddisfacente, di qualità superiore alla media di genere.

Se avete apprezzato i precedenti capitoli della serie, dunque, finirete per amare anche Super Mario Party, in particolare sfruttando le caratteristiche della console ibrida. Il gioco è votato al multiplayer locale, e con Nintendo Switch sarà ancora più comodo e immediato organizzare nuove sessioni di gioco in qualsiasi momento, in compagnia degli amici. Il titolo include anche una modalità online con una raccolta di mini-game dedicata, in modo da accontentare tutte le fasce di pubblico.

Per conoscere più a fondo la nostra analisi di Super Mario Party, vi rimandiamo alla Video Recensione riportata in cima alla notizia.