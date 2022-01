Super Mario: una pericolosa Bowsette nel cosplay di Lisa Mancini

Il mondo di Super Mario è sfaccettato e proposto in più salse. Il noto idraulico, che vide le sue origini in Donkey Kong, non è più soltanto un pilastro fondante dei platform, ma anche dei party game e dei giochi di corse. In questo modo, Nintendo ha potuto utilizzare in più modi il brand, allargandolo a dismisura.

C'è però un personaggio che ha preso molto piede tra il pubblico, un personaggio che però non ha mai preso parte ai videogiochi di Super Mario e mai lo farà, nonostante l'enorme popolarità. Da qualche anno circola in rete una versione femminile di Bowser, il tartarugone sputafuoco storico nemico di Mario. A causa di una corona, Bowser diventa Bowsette e in tanti doujin e fanart riesce addirittura a conquistare il super idraulico baffuto, soffiandolo alla Principessa Peach.

Oggi Bowsette è un'icona e ogni tanto compare nei luoghi più improbabili. La cosplayer Lisa Mancini si è lanciata e ha deciso di portarla a proprio modo. In una delle sue foto più recenti, Lisa ha presentato un cosplay di Bowsette con corpetto e catena più fauci aperte, mostrando i denti aguzzi e facendo denotare una certa pericolosità. Riuscirà nel suo intento?

Ecco intanto anche una Bowsette italiana creata da Alessia Dionisi e un cosplay di Bowsette di Pugoffka sama.