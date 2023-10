Super Mario RPG batte Final Fantasy 7 Rebirth: è il più atteso dai lettori di Famitsu

Super Mario RPG per Nintendo Switch è il videogioco più atteso dai lettori di Famitsu, con oltre 850 voti raccolti nell'ultimo sondaggio settimanale proposto della celebre rivista giapponese. Secondo posto per Final Fantasy VII Rebirth con oltre 100 voti di distacco.

Super Mario Bros Wonder occupa il gradino più basso del podio seguito da Dragon Quest Monsters The Dark Prince, Persona 3 Reload, Like A Dragon 8, Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!, Tekken 8, Pragmata e Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name a chiudere la Top 10.

Most Wanted Famitsu 9 ottobre 2023

1. [NSW] Super Mario RPG 853 voti

2. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth 731 voti

3. [NSW] Super Mario Bros. Wonder 477 voti

4. [NSW] Dragon Quest Monsters The Dark Prince 472 voti

5. [PS5] Persona 3 Reload 360 voti

6. [PS5] Like a Dragon 8 350 voti

7. [NSW] Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! 345 voti

8. [PS5] Tekken 8 307 voti

9. [PS5] Pragmata 231 voti

10. [PS4] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 228 voti

11. [NSW] Persona 5 Tactica 186 voti

12. [NSW] Ushiro 180 voti

13. [NSW] Detective Pikachu Returns 175 voti

14. [PS4] Like a Dragon 8 148 voti

15. [PS4] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 143 voti

16. [NSW] Rear Sekai 122 voti

17. [NSW] Star Ocean The Second Story R 111 voti

18. [PS4] Persona 3 Reload 106 voti

19. [PS5] Persona 5 Tactica 101 voti

20. [NSW] Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars 85 voti

21. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam 80 voti

22. [NSW] Fantasy Life i The Girl Who Steals Time 77 voti

23. [PS4] Persona 5 Tactica 74 voti

24. [NSW] WarioWare Move It –1 voti

25. [PS5] Eiyuden Chronicle Hundred Heroes 69 voti

26. [NSW] Sonic Superstars 67 voti

27. [PS5] Granblue Fantasy Relink 64 voti

28. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 61 voti

29. [PS5] Metaphor ReFantazio 58 voti

30. [NSW] Shiren the Wanderer The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island 56 voti

In chiusura di classifica troviamo Marvel's Spider-Man 2 con soli 61 voti, Metaphor ReFantazio con 58 voti e fanalino di coda Shiren the Wanderer The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island con 56 voti totali.