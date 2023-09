Super Mario RPG batte Final Fantasy VII Rebirth: è il più atteso dai lettori di Famitsu!

Super Mario RPG (remake del gioco omonimo uscito su SNES a metà degli anni '90) continua a dominare la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, superando Final Fantasy VII Rebirth per oltre 100 voti.

Chiude il podio Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro, in Top 10 trovano spazio inoltre Super Mario Bros Wonder, Fate/Samurai Remnant, Like a Dragon 8 e Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru, chiudono le prime dieci posizioni Pragmata, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e Ys X.

Top 30 Most Wanted Famitsu

[NSW] Super Mario RPG – 678 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 535 voti [NSW] Dragon Quest Monsters The Dark Prince – 440 voti [NSW] Super Mario Bros Wonder – 424 voti [NSW] Fate/Samurai Remnant – 286 voti [PS5] Like a Dragon 8 – 244 voti [NSW] Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 239 voti [PS5] Pragmata – 223 voti [PS5] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name – 186 voti [NSW] Ys X – 164 voti [PS5] Tekken 8 – 148 voti [PS5] Persona 3 Reload – 140 voti [PS4] Persona 3 Reload – 127 voti [NSW] Persona 5 Tactica – 122 voti [NSW] Detective Pikachu Returns – 120 voti [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster – 119 voti [PS5] Ys X – 117 voti [PS4] Fate/Samurai Remnant – 114 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name – 113 voti [PS4] Like a Dragon 8 – 111 voti [PS5] Fate/Samurai Remnant – 106 voti [PS4] Ys X – 101 voti [PS5] Assassin’s Creed Mirage – 90 voti [NSW] Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars – 76 voti [NSW] Super Bomberman R 2 – 74 voti [NSW] Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai – 71 voti [XSX] Starfield – 69 voti [NSW] Rear Sekai – 66 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 64 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 61 voti

In chiusura troviamo invece Starfield, Rear Sekai, Professor Layton and the New World of Steam e Granblue Fantasy Relink per PS4.