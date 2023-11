Super Mario RPG: un bug impedisce di proseguire nella storia, Nintendo ha la soluzione

Super Mario RPG è tornato in scena su Nintendo Switch attraverso un rifacimento fedele all'originale ma arricchito di nuovi contenuti e con una veste grafica del tutto rinnovata. La nostra recensione di Super Mario RPG conferma che si tratta di un gran ritorno, tuttavia non manca qualche inconveniente.

Nello specifico, potrebbe verificarsi un bug capace di bloccare la progressione della storia principale. Giunti nella cittadina situata a Colle Finale, dopo uno specifico evento è prevista la comparsa in scena di un gruppo di Koopa Paratroopa, tuttavia il bug impedisce il loro arrivo impossibilitando i giocatori a proseguire oltre. In un post sul proprio sito ufficiale Nintendo conferma di essere al corrente del problema ed assicura di essere al lavoro su una patch correttiva che tuttavia non verrà pubblicata prima di dicembre.

Qualora il bug dovesse verificarsi, però, la casa di Kyoto fornisce una soluzione provvisoria in attesa dell'annunciato update: in tal caso basta semplicemente tornare al Regno dei Funghi (senza la necessità di entrare nel Castello) e poi recarsi nuovamente a Colle Finale. Così facendo i Paratroopa dovrebbero stavolta comparire permettendo così ai giocatori di proseguire con la partita. In ogni caso si attende la patch correttiva in modo così da eliminare una volta per tutte il problema, ma se non altro i giocatori più sfortunati incappati nel bug non dovranno attendere fino a dicembre per andare avanti.

Se invece ancora non lo avete iniziato ma siete in procinto di farlo, potrebbe interessarvi sapere quanto dura Super Mario RPG e quanto serve per finire la storia.