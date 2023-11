Super Mario RPG: come trovare il forziere nascosto nel Castello dei Funghi

Sebbene la maggior parte dei forzieri nascosti nel remake di Super Mario RPG si possano recuperare liberamente grazie al backtracking, ve n'è uno che non si può recuperare in un secondo momento ed è quindi preferibile non ignorarlo, soprattutto se siete completisti.

Il forziere in questione è situato all'interno del Castello dei Funghi, un'area della mappa che si raggiunge solo dopo un po' di tempo. Dopo aver iniziato il gioco e completato tutte le fasi che fungono da tutorial, attraverserete una piccola zona popolata da nemici di ogni tipo fino a raggiungere l'area che circonda il Castello dei Funghi. Una volta entrati in questo enorme punto d'interesse, noterete che nella stanza con il lungo tappeto rosso e oro con due colonne rosse vi sono quattro porte: quella da cui siete entrati, due laterali ed una in fondo.

Per poter raggiungere il segreto, dovrete avvicinarvi alla porta di legno con le maniglie dorate in fondo al corridoio. Noterete che nei paraggi ci sono due NPC che passeggiano allegramente: saranno loro a fare da trampolino per far sì che possiate raggiungere l'area segreta. Saltate sulla testa del fungo e raggiungete la piccolissima stanza nascosta situata in alto, proprio sopra la porta. Da qui, continuate a saltare fino a far spuntare dal nulla un forziere di legno con sopra un punto interrogativo e poi saltate nuovamente per aprirlo. Se non trovate l'area in questione, vi suggeriamo di dare una rapida occhiata all'immagine in calce alla guida, così che possiate individuarla immediatamente.

All'interno di questo contenitore vi è una Moneta Rana, valuta molto preziosa che può essere scambiata presso due diversi mercanti, che vendono anelli ed altri pezzi d'equipaggiamento che possono rendere il gioco molto più semplice. Occorre precisare che aprire questo forziere è utile ma non fondamentale, poiché non vi sono ricompense speciali per chi riesce a trovare ogni singolo segreto nel corso dell'avventura e in seguito sarà possibile accumulare Monete Rana in altri modi.

Avete già letto la nostra recensione di Super Mario RPG?