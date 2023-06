Super Mario RPG: la compositrice di Kingdom Hearts ritorna per il Remake

Una delle sorprese più gradite del Nintendo Direct di giugno 2023 è stato l'annuncio di Super Mario RPG Remake: la prima avventura ruolistica di Mario vista originariamente su SNES si prepara a tornare il prossimo 17 novembre in una veste completamente nuova. Ed alle musiche ci sarà anche stavolta la compositrice originale.

Attraverso un messaggio su Twitter, Yoko Shimomura conferma che si occuperà anche della colonna sonora di Super Mario RPG Remake dopo aver già dato il suo prezioso contributo per il classico originale del 1996. Si tratta dunque di un ritorno assolutamente gradito da parte dei fan: nel corso della sua lunga carriera, Shimomura ha messo la propria firma sulle musiche della serie di Kingdom Hearts, oltre ad aver dato il proprio prezioso contributo alla colonna sonora di Final Fantasy XV e di classici Square del passato come Parasite Eve, Legend of Mana e Front Mission.

Per conto di Nintendo Shimomura ha lavorato anche sulla serie di Mario & Luigi: le avventure ruolistiche dell'idraulico baffuto hanno avuto una marcia in più in termini di atmosfera e coinvolgimento proprio grazie all'ottimo lavoro svolto dall'artista in ogni occasione, e c'è dunque grande curiosità di scoprire come Shimomura ridarà vita ai brani più iconici dell'originale Super Mario RPG nel suo Remake per Nintendo Switch.