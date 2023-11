Super Mario RPG: quanto dura il remake per Nintendo Switch?

Manca ormai pochissimo al debutto di Super Mario RPG e, in attesa di poter mettere le mani sulla nuova esclusiva Nintendo Switch, possiamo già farci un'idea sulla sua durata.

Se avete dato un'occhiata alla homepage di Everyeye, oggi è stata pubblicata la recensione di Super Mario RPG, che svela numerosi dettagli sul gioco e tratta anche del numero di ore necessarie al completamento di questo remake.

Ecco tutte le informazioni riguardanti la longevità di Super Mario RPG tratte dalla nostra recensione del gioco:

"Il risultato è una fiaba alla portata di tutti che accompagna per mano i giocatori attraverso le circa 20 ore necessarie a portare a termine la campagna."

È chiaro che il quantitativo di tempo indicato è relativo alla sola quest principale, ma è possibile giocare per molto più tempo dedicandosi a tutte le attività secondarie che il gioco mette a disposizione degli utenti.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi e sull'eShop a partire dal prossimo 17 novembre 2023 e sarà disponibile esclusivamente in versione Nintendo Switch.

