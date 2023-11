Super Mario RPG: si festeggia l'attesissimo Remake con nuove icone per Switch Online

Siamo giunti alla fine di novembre, ovvero al periodo che ha segnato l'ingresso tra le fila di Nintendo Switch di Super Mario RPG, un Remake stupendo non solo tecnicamente. Il ritorno in auge dell'IP sotto una nuova veste estetica ha riscosso un incredibile successo e, per celebrare tutto ciò, Nintendo ha rilasciato delle icone per Switch Online.

Con la conclusione dell'ondata 1 di icone, avvenuta nella giornata di ieri, Nintendo ne ha rilasciate quattro nuove di zecca per i fan. Tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a Nintendo Switch Online potranno ottenere icone inedite a tema Super Mario RPG, ognuna delle quali dedicate ad alcuni dei personaggi più iconici del prodotto e, più in generale, dell'universo narrativo ideato da Nintendo con Mario ed i suoi amici.

L'ondata 1 delle icone di Super Mario RPG è terminata alle ore 01:59 di ieri 23 novembre, ma quando inizieranno le altre? E, soprattutto, per quanto tempo dureranno? Qui di seguito vi riportiamo all'elenco completo delle date relative all'iniziativa di cui sopra:

Ondata 1 (ormai conclusasi): 16 novembre ore 02:00 - 23 novembre ore 01:59;

Ondata 2: 23 novembre ore 02:00 - 30 novembre ore 01:59;

Ondata 3: 30 novembre ore 02:00 - 7 dicembre ore 01:59.

Affrettatevi a riscattare le ricompense che tutti i fan di Super Mario RPG desiderano con i propri punti platino del My Nintendo Store. Il secondo gruppo di icone personalizzabili è arrivato da non molto, ma passeranno pochi giorni prima che sopraggiunga il terzo. Siete interessati a quanto realizzato per Nintendo Switch Online? Prima di lasciarvi, vi invitiamo a recuperare la nostra guida per iniziare Super Mario RPG con il piede giusto.