Super Mario RPG: che grafica! passato e presente, Switch vs SNES

Quando Shigeru Miyamoto ha proposto a Square di realizzare un JRPG basato sull'universo di Super Mario, l'obiettivo era duplice: non solo si intendeva portare su SNES un prodotto caratterizzato da un ottimo impianto ludico, ma si voleva anche offrire un gioco tecnicamente strabiliante, di molto superiore a qualunque altro esponente del genere.

Oggi, a quasi trent'anni di distanza dall'uscita della versione per SNES, Nintendo porta Super Mario RPG su Switch con un remake completo (ecco la recensione di Super Mario RPG Remake) affidato alle cure di ArtePiazza, team giapponese già noto per il suo lavoro sulla serie di Dragon Quest. Ma quali sono le differenze tecniche e contenutistiche tra le due edizioni di questa pietra miliare della storia dei videogiochi? Scopriamolo insieme.

Dall'Advanced Computer Modeling alla modellazione 3D in tempo reale

Il segreto della presentazione visiva mozzafiato che The Legend of the Seven Stars poteva sfoggiare su una macchina non esattamente avanzatissima come SNES può essere individuato in un acronimo:L'Advanced Computer Modeling era una tecnica di modellazione 3D, introdotta per la prima volta dalla leggendaria Rare in Killer Instinct ma in quel periodo impiegata nello sviluppo della splendida serie Donkey Kong Country, che ha permesso ai videogiochi di quel periodo storico di compiere un sensibile balzo in avanti nel campo della grafica.

Ciò significa che i modelli dettagliatissimi, l'interazione della luce con i protagonisti e gli elementi dello scenario e tutte le altre feature che avrebbero potuto avere un impatto significativo sulle prestazioni del gioco in esecuzione su SNES venivano semplicemente gestiti a monte dalle macchine di SGI mentre sulla console di Nintendo apparivano solo i meno impegnativi sprite. Il metodo di rendering dell'ACM, inoltre, prevedeva l'impiego di wireframe: ciascuno dei modelli dei personaggi possedeva uno 'scheletro' a cui solo in un secondo momento venivano applicate le texture e i cui arti potevano essere animati singolarmente per ottenere risultati decisamente più sbalorditivi rispetto alla media dei prodotti presenti sul mercato a quei tempi.

Sulla più moderna Switch, invece, ArtePiazza ha completamente riprogettato il comparto tecnico, mantenendo l'ottima direzione artistica del Super Mario RPG uscito nel '96 ma adoperando il celebre Unity Engine per adattare quel tipo di visione agli standard videoludici di questa generazione. Il prodotto di questa scelta è un remake assolutamente fedele e aderente all'originale ma allo stesso tempo capace di tenere il passo, sotto il punto di vista tecnico, con le splendide produzioni first-party che costellano la ludoteca dell'ibrida della Grande N. Gli sprite lasciano spazio a modelli poligonali realizzati in 3D così come i fondali pre-renderizzati vengono sostituiti da scenari gestiti in tempo reale dal motore grafico Unity.

Ovviamente, però, l'impiego di un motore così moderno e performante ha permesso agli sviluppatori di includere un'illuminazione globale sensibilmente più articolata nonché delle tecniche di shading delle texture più avanzate. Il tutto contribuisce a creare un setting ancora più immersivo rispetto a quello, già ottimo, apparso su SNES quasi trent'anni fa. Come se non bastasse, l'azienda nipponica a cui sono stati assegnati i lavori su questa riedizione è riuscita nella tutt'altro che scontata impresa di sfruttare al massimo il chipset Tegra X1 che sta nel cuore dell'architettura di Nintendo Switch per garantire una risoluzione nativa di 720p in modalità portatile e 1080p in docked. Considerando il meraviglioso impatto estetico generale, con la sua eccezionale modellazione poligonale, la densità degli scenari e il buon comparto animazioni (completamente ricostruite nel passaggio da sprite a modelli 3D), è un traguardo da non sottovalutare.

Nel complesso, si tratta di un'operazione riuscita che omaggia il glorioso passato del titolo ma sfrutta gli ultimi ritrovati nel campo del mixaggio sonoro per offrire agli utenti un'esperienza auditiva più al passo coi tempi. E se, invece, si preferisse mantenere la colonna sonora classica? Semplice! Grazie a una comoda opzioni presente nel menu delle impostazioni è possibile passare in tempo reale dalle tracce originali a quelle moderne con la semplice pressione di un tasto.

Novità strutturali e contenutistiche

Che dire, invece, delle novità introdotte sotto il profilo contenutistico e della 'qualità della vita'? Come già ampiamente espresso in sede di recensione,che fa di tutto per preservare l'autenticità dell'avventura originale limitandosi a limarne le spigolature ludiche, a rafforzarne alcuni aspetti e ad aggiornane il comparto tecnico.Ciò si traduce, naturalmente, in un prodotto che ricalca quasi pedissequamente la formula di gameplay del titolo uscito su SNES ma che non rinuncia a qualche indovinata modifica contenutistica e strutturale.La prima di queste novità riguarda il sistema di combattimento che applica alcune piccole migliorie alla rodata impostazione da JRPG classico di Legend of the Seven Stars. In primo luogo, il peculiare sistema relativo ai 'Comandi Azione' che richiede la pressione di un tasto a tempo con la riproduzione delle animazioni nelle fasi di attacco e difesa per moltiplicare i danni in uscita e azzerare quelli in entrata, è stato potenziato introducendo una serie di trovate del tutto inedite.

Grazie alla collaborazione di Nintendo Pictures, la divisione del colosso nipponico che si è occupata delle cinematiche di titoli del calibro di Pikmin 4 e dei più recenti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder, gli intermezzi in CGI che enfatizzano la potenza degli attacchi risultano incredibilmente dettagliati e impreziositi da una palette cromatica dai colori vivaci e vibranti.