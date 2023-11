Super Mario RPG: guida ai personaggi dell'esclusiva Switch

State giocando il nuovo Super Mario RPG su Nintendo Switch e vorreste maggiori informazioni su quali sono i punti di forza di ogni personaggio? Allora siete nel posto giusto.

Principessa Peach

Le bella Peach è uno dei personaggi più forti tra quelli presenti in Super Mario RPG. Si tratta a tutti gli effetti di un eroe di supporto, la cui specialità consiste nel fornire cure ai vari membri del party e, quando ce n'è bisogno, può persino rianimarli. Ciò che rende unica Peach è il fatto che le sue abilità abbiano un costo irrisorio in termini di Punti Fiore, visto che con soli 4 PF può curare gli alleati e rimuovere tutti i loro malus, invece con 2 PF può farli tornare in forma dopo un KO. Non è da sottovalutare nemmeno il potenziale offensivo di questo personaggio, che con la sua padella (arma che si può acquistare con 300 monete d'oro) può infliggere un bel po' di danni.

Super Mario

L'idraulico baffuto è, insieme a Peach, il personaggio migliore di Super Mario RPG. Se la sua amata principessa è specializzata nel supporto, il buon Mario è invece un attaccante ed è l'eroe che può infliggere più danni, soprattutto se il bersaglio è vulnerabile agli attacchi Salto o Fuoco. Per massimizzare l'efficacia di questo personaggio, occorre padroneggiare il Super Salto per poter eseguire la sua azione a tempo.

Geno

Geno è invece il personaggio più veloce tra quelli presenti in Super Mario RPG e la sua specialità è il combattimento contro i nemici 'standard'. Questo membro della squadra dispone infatti di uno speciale attacco che, se eseguito premendo il tasto al momento giusto, può infliggere fino a 9.999 punti danno a qualsiasi bersaglio che non sia un boss. Non meno importante è la sua abilità che potenzia fino al 50% l'attacco e la difesa degli alleati, così che si possa ottenere un bonus senza ricorrere ai consumabili.

Mallow

Il tenero Mallow rappresenta invece il mago di Super Mario RPG, una figura immancabile in qualsiasi gioco di ruolo che si rispetti. Sebbene non disponga di statistiche che gli consentano di eccellere in uno specifico settore, questo personaggio è dotato di una serie di attacchi elementali che fanno la differenza quando di fronte a noi ci sono avversari che soffrono di qualche vulnerabilità agli elementi.

Bowser

Non lasciatevi ingannare dalla sua forza iniziale, Bowser è probabilmente il personaggio meno utile nel roster di Super Mario RPG. Come dicevamo, appena il nemico storico di Mario entra nel party, avrete l'impressione che sia fortissimo e, effettivamente, è così. Il problema, però, è che nelle fasi avanzate di gioco vi renderete conto che i valori massimi delle sue statistiche sono inferiori a quelli degli altri personaggi e, nell'endgame, tenderete ad utilizzarlo meno. Ciononostante, la sua mossa che terrorizza i nemici è davvero utile, visto che abbassa sia l'attacco che la difesa del bersaglio del 50%.

Se volete saperne di più su altri segreti e trucchi del gioco Nintendo, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con 12 consigli per muovere i primi passi in Super Mario RPG.