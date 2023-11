Super Mario RPG è leakato online, qualcuno ci gioca con l'emulatore

Il day one di Super Mario RPG, al quale manca poco meno di una settimana, è purtroppo stato rovinato da un leak. Non è ancora chiaro in che modo, ma il codice di gioco è già trapelato in rete.

Il leak è avvenuto nelle scorse ore, mentre da noi era piena notte. Il primo ad annunciarlo è stato il miner OatMealDome su X (ex Twitter), ma nel giro di poco tempo di sono moltiplicate le segnalazioni anche sugli altri social network. Non sono ancora chiare le cause del leak (anche se la rottura del day one da parte di un retailer fisico appare come l'ipotesi più probabile), fatto sta che diverse persone hanno già provveduto al download della ROM leakata per giocarci su PC con emulatori come Yuzu e Ryujinx. Lo testimoniano gli screenshot e i video gameplay che stanno già circolando su Reddit e YouTube.

Per ovvie ragioni non condivideremo né il link per il download del gioco leakato (cosa che vi invitiamo caldamente a non fare, essendo illegale) né contenuti come immagini e filmati. Vi suggeriamo altresì a prestare molta attenzione in rete per evitare di incorrere in spoiler: anche se Super Mario RPG è un gioco tutt'altro che nuovo, essendo stato pubblicato per la prima volta nel 1996 su Super Nintendo, ma è altrettanto vero che per le generazioni d'oggi potrebbe trattarsi di un'esperienza completamente nuova.

La pubblicazione ufficiale del remake di Super Mario RPG, ricordiamo, è fissata a venerdì 17 novembre, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.