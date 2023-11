Super Mario RPG ha il manuale d'istruzioni stile SNES, ed è subito 1996

Si avvicina il lancio di Super Mario RPG, disponibile dal 17 novembre in tutto il mondo solo su Nintendo Switch. Per l'occasione la casa di Kyoto ha annunciato l'arrivo di un manuale di istruzioni stile rétro, per chiunque voglia fare un salto nel lontano 1996.

Proprio nella primavera del 1996 usciva Super Mario RPG in Giappone su SNES, arrivato pochi mesi dopo in Nord America con il titolo Super Mario RPG Legend of the Seven Stars e mai uscito invece sui mercati PAL.

Il remake di Super Mario RPG sarà accompagnato da un manuale di istruzioni che ricorda proprio quello dei giochi giapponesi per Super Famicom, in formato verticale (a differenza di quanto accadeva in Occidente) con i personaggi ritratti al centro della copertina frontale e un artwork del castello sul retro. Il manuale include uno sguardo al mondo di Super Mario RPG, biografie dei personaggi, trucchi e guide per trovare i tesori e sconfiggere i boss, oltre ad una serie di indicazioni sui nemici, sulle meccaniche di gioco e alcuni quiz. Bella idea, vero? La brutta notizia è che il manuale vintage non sarà incluso nella confezione del gioco ma dovrà essere acquistato separatamente ad un prezzo non ancora annunciato. Lo vedremo anche in Occidente in versione tradotta? Difficile dirlo, aspettiamo conferme da parte di Nintendo.