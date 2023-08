Super Mario RPG è il Most Wanted di Famitsu, batte di pochissimo Final Fantasy 7 Rebirth

I giapponesi, si sa, sono da sempre irriducibili appassionati di giochi di ruolo, e la nuova classifica dei Most Wanted di Famitsu è l'ennesima conferma alla tradizione. A sorpresa però non è Final Fantasy VII Rebirth a conquistare la prima posizione questa volta.

In cima al podio troviamo infatti Super Mario RPG Remake, il rifacimento del classico per Super Nintendo del 1996 che si prepara ad esordire su Nintendo Switch il prossimo 17 novembre 2023. L'opera Nintendo agguanta il primo posto grazie a 822 voti dei lettori di Famitsu: a quanto pare quindi non è solo il director dell'originale Super Mario RPG a non vedere l'ora di giocare il remake, ma anche tantissimi giocatori. Per Super Mario RPG Remake è tra l'altro la prima volta in cima ai Most Wanted sin dal suo annuncio avvenuto al Nintendo Direct di giugno 2023, e con grande probabilità continuerà ad occupare le primissime posizioni delle classifiche anche nelle settimane che ci separano dall'esordio sul mercato.

In ogni caso Final Fantasy VII Rebirth non è poi così distante, anzi: l'opera Square Enix è al secondo posto con 816 voti, soltanto 6 in meno rispetto al numero uno dell'ultima Top 10 elencata di seguito.

Super Mario RPG Remake - 822 voti Final Fantasy VII Rebirth - 816 voti Super Mario Bros. Wonder - 548 voti Dragon Quest Monsters The Dark Prince - 472 voti Pragmata - 403 voti Like A Dragon 8 - 350 voti Momotaru Densetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 336 voti Armored Core VI Fires of Rubicon - 334 voti Ys X Nordics - 276 voti Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name - 260 voti

Super Mario Bros. Wonder completa dunque il podio, seppur con risultati molto lontani dai primi due classificati. Ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder esce su Switch il 20 ottobre 2023, un mese prima di Super Mario RPG Remake.