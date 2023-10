Super Mario RPG, musica maestro! La nuova clip svela un brano riarrangiato

Dopo aver snocciolato le tante novità su Super Mario RPG dal Nintendo Direct,la casa di Kyoto pizzica le corde della nostalgia degli appassionati pubblicando con una clip dedicata al lavoro svolto dagli sviluppatori nipponici per riarrangiare su Switch la colonna sonora dell'originaria esperienza ruolistica.

Il filmato propostoci dai curatori dei profili social di Nintendo Italia fa leva proprio sulla nostalgia dei fan di Super Mario RPG per farci ascoltare uno dei brani riarrangiati. Nel corso dell'avventura, i giocatori potranno passare liberamente ai brani originali della versione per Super Nintendo.

Una volta portate a compimenti le missioni della campagna principale, saremo inoltre in grado di ascoltare i temi preferiti della colonna sonora originaria e i nuovi brani riarrangiati nella sezione "Audio" del menù principale. Il lancio di Super Mario RPG è fissato per l'ormai non troppo lontano 17 novembre, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.

Nel caso ve le foste perse, qui trovate anche le immagini di Super Mario RPG pubblicate da Nintendo per mostrare il lavoro svolto nella ricostruzione delle ambientazioni, dei personaggi e delle atmosfere del GDR culto dato alla luce su Super Nintendo nel maggio del 1996.