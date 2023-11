Super Mario RPG per Nintendo Switch è tradotto in italiano?

L'originale Super Mario RPG Legend of the Seven Stars venne pubblicato originariamente su Super Nintendo nel 1996 senza però mai sbarcare in Europa, Italia compresa. Dell'opera targata Nintendo e Square esistevano solamente versioni in lingua giapponese ed inglese: è così anche per il remake?

Super Mario RPG ha l'italiano oppure no? La risposta è assolutamente affermativa: il rifacimento per Nintendo Switch disponibile dal 17 novembre 2023 è stato completamente localizzato nella nostra lingua, sia per i menù che per i dialoghi. Il gioco non prevede alcun tipo di doppiaggio in nessuna lingua, pertanto la traduzione in italiano riguarda solamente i testi.

Tra l'altro, come vi abbiamo riportato anche nella nostra recensione di Super Mario RPG, la nuovissima versione Switch gode anche di un'ottima localizzazione italiana che permette così a chiunque, anche a chi non mastica bene l'inglese, di seguire al meglio l'evoluzione della trama ed i risvolti dei dialoghi tra i personaggi, tutti dai toni leggeri, spensierati e divertenti come da tradizione nella avventure ruolistiche di Super Mario.

Se siete interessati a questo gradito ritorno dal passato, potrebbe anche farvi piacere sapere quanto dura Super Mario RPG, un'avventura magari non lunghissima come i più grossi giochi di ruolo sul mercato, ma che saprà comunque intrattenere per diverse ore.