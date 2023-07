Super Mario RPG: nuove immagini della grande avventura in attesa della sua uscita

Sembrava un sogno mentre, in un rovente 21 giugno che ha dato il via alla stagione estiva e al Nintendo Direct, la Grande N ha ufficializzato il ritorno di Super Mario RPG su Switch con un remake del gioco di ruolo per SNES. Dopo tempo immemore dei fan della casa di Kyoto passato a fantasticare sulle uscite in arrivo, ecco l'attesissimo progetto.

Sappiamo che Super Mario RPG uscirà il 17 novembre 2023, circa un mese dopo l'arrivo del nuovo Mario 2D Super Mario Bros Wonder, con la sua pubblicazione prevista per il 20 ottobre dello stesso anno. La line-up di Switch continua a sorprendere senza sosta, garantendo grandi novità ed altrettanti ritorni dal passato in una nuova veste grafica e tecnica che entusiasmerà sia i nuovi che i vecchi giocatori.

Ma il 17 novembre non è di certo dietro l'angolo. Però, almeno per adesso, Nintendo ha provato a ripagare l'attesa degli utenti pubblicando nuove immagini di Super Mario RPG. Disponibili sulla controparte giapponese del sito Nintendo, infatti, la compagnia ha rilasciato alcuni frame acquisiti in-game e che, dopo il trailer di presentazione, esaltano ulteriormente l'art-style del progetto che tenta di ricalcare le orme di quanto fatto nell'ormai lontano 1996.

Mancano alcuni mesi all'arrivo di Super Mario RPG, ma siete interessati ad acquistare questa avventura dedicata all'iconico universo di Mario? Prima di salutarci e di rimandarvi alla risposta alla domanda qui sotto nei commenti, vi lasciamo con una curiosità: sapete perché Super Mario e Luigi hanno nomi italiani?