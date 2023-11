Super Mario RPG piace, ma non domina il Giappone: chi occupa il primo posto del podio?

Quello ormai prossimo alla sua conclusione è stato il periodo di un ritorno che ha fatto la felicità dei fan Nintendo; questi sono stati i giorni di Super Mario RPG, un remake stupendo non solo tecnicamente. Il pubblico è stato ammaliato da quanto svolto dalla Grande N, ma come si è comportata la "nuova" esclusiva in Giappone durante la settimana?

Il popolo giapponese ha accolto Super Mario RPG a braccia aperte, a dimostrazione dell'interesse spasmodico dei videogiocatori del mondo Nintendo per un progetto così richiesto a gran voce. Eppure, al di là del portento ludico analizzato anche nel confronto Switch vs SNES di Super Mario RPG tra passato e presente, l'ultima IP della celebre console ibrida non è riuscita a dominare il mercato della Terra del Sol Levante.

Super Mario RPG ha raggiunto la seconda posizione della classifica giapponese dell'ultima settimana, ma che dire per il resto dei gradini della stessa? E soprattutto, chi detiene il titolo di videogioco più venduto negli ultimi giorni? Non ci resta che scoprirlo con l'elenco completo che trovate qui sotto:

[Nintendo Switch] "Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!": 314,699 copie vendute;

[Nintendo Switch] Super Mario RPG: 301,334 unità piazzate sul mercato;

[Nintendo Switch] Super Mario Bros. Wonder: 50,545 copie, di cui 1,025,821 totali;

[Nintendo Switch] Hogwarts Legacy: 47,717 copie;

[Nintendo Switch] Persona 5 Tactica: 26,794 unità piazzate sul mercato;

[PlayStation 5] Persona 5 Tactica: 15,713 copie vendute;

[PlayStation 4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 11,535 copie vendute su un totale di 71,669;

[Nintendo Switch] "WarioWare: Move It!": 10,487 unità piazzate sul mercato di 53,411 totali;

[Nintendo Switch] Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS: 9,004 copie;

[PlayStation 5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 8,812 copie di 72,131 complessive.

Che dire, invece, per la controparte hardware? Nintendo Switch mantiene sempre le posizioni più importanti del mercato del Giappone, ma il primo posto è detenuto da PlayStation 5:

PlayStation 5: 51,282 di 4,070,473 unità totali;

Switch OLED Model: 47,620 su 6,088,734 copie totali piazzate sul mercato;

PlayStation 5 Digital Edition: 11,630 di 622,778 unità;

Switch Lite: 10,893 console, su un totale di 5,582,776;

Switch: 7,042 unità piazzate sul mercato. Il totale ammonta a 19,508,122 console;

Xbox Series X: 2,937 su 237,163 unità totali;

PlayStation 4: 646 unità di 7,906,675;

Xbox Series S: 189 unità di 293,475;

New 2DS LL (compreso il Nintendo 2DS): 22 su 1,192,627 copie totali piazzate sul mercato.

Il mercato giapponese ha accolto Super Mario RPG con stupore, sebbene esso non sia bastato per farlo arrivare alla prima posizione sul fronte software.