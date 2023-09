Super Mario RPG Remake sempre più bello: tante novità al Nintendo Direct

In più occasioni nelle scorse settimane Super Mario RPG Remake è stato il Most Wanted di Famitsu, ed in fondo questo risultato non sorprende: il rifacimento della prima avventura RPG di Mario sembra sempre più intrigante ad ogni nuova presentazione, come quella avvenuta al Nintendo Direct del 14 settembre 2023.

Durante il livestream organizzato da Nintendo, Super Mario RPG Remake è tornato a mostrarsi in azione attraverso nuove sequenze che ci hanno dato un ulteriore assaggio di storia, personaggi e gameplay alla base dell'opera. Oltre a meccaniche fedeli al classico originale per Super Nintendo del 1996, la riedizione per Nintendo Switch offrirà anche alcune piccole novità: con tempistiche d'attacco perfette adesso è possibile danneggiare contemporaneamente tutti i nemici presenti su schermo, senza dimenticare l'aggiunta della Triple Move, poderoso attacco speciale che coinvolge tutti e tre i nostri personaggi schierati in battaglia e capace di arrecare ingenti danni.

Ci sarà inoltre la possibilità di riaffrontare alcuni Boss nel Post-Game, in una versione potenziata così da garantire un grado di sfida più considerevole rispetto alla partita principale. Per il resto Super Mario RPG Remake si conferma essere la stessa grande opera vista su SNES, pronta a regalare nuove soddisfazioni a vecchi e nuovi fan grazie anche alla sua rinnovata veste grafica.

Anche il director dell'originale Super Mario RPG non vede l'ora di giocare il Remake: appuntamento al 17 novembre 2023, solo su Nintendo Switch!