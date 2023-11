Super Mario RPG: il remake celebrato nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Riproponendo l'esperienza originale ma in grafica completamente 3D, Super Mario RPG è riuscito a conquistare tanto la critica quanto la nutrita community dei fan dell'idraulico italiano. Per celebrarne il successo, ecco arrivare puntuale il trailer del gioco Nintendo arricchito dai riconoscimenti della critica internazionale.

Nonostante le innovazioni tecniche e l'impiego di un nuovo motore grafico totalmente tridimensionale, Super Mario RPG mantiene saldo lo spirito del titolo originale pubblicato su SNES nel 1996, riproponendo il classico combattimento a turni e la visuale isometrica. La stampa non ha lesinato i complimenti e i voti altisonanti nei confronti dell'operazione di restauro ad opera di Nintendo, che ancora una volta ci porterà a vivere l'avventura di Mario e Peach, costretti ad allearsi con Bowser e i personaggi originali Mallow e Geno per far fronte comune contro l'avanzata della Banda di Fabbro Magno.

Si tratta quindi di un ritorno assolutamente trionfale per il titolo che, all'epoca della pubblicazione originale, rappresentò il picco della collaborazione tra Square-Enix e Nintendo, con la prima che si occupò delle caratteristiche GDR dell'esperienza, e la seconda che si prese cura di personaggi e ambientazione del nuovo capitolo della sua IP di successo. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Super Mario RPG.