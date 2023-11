Super Mario RPG: il remake è pronto per essere giocato nello sgargiante trailer di lancio

Annunciato al Nintendo Direct di giugno 2023 e sviluppato da ArtePiazza, Super Mario RPG è il remake del gioco per SNES del 1996 dal titolo Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Il breve trailer di lancio ci ricorda che da oggi il gioco è disponibile su Nintendo Switch.

Il remake reimmagina il gioco originale con grafica completamente 3D, mantenendo per lo più il design e le proporzioni dei personaggi originali. Anche la colonna sonora del gioco è stata riarrangiata dalla compositrice del gioco originale, Yoko Shimomura.

I sistemi di gioco dell'originale Super Mario RPG sono rimasti in gran parte intatti. L'avventura si divide tra l'esplorazione del mondo tramite piattaforme 3D isometriche e battaglie a turni. Potremo adoperare tre personaggi alla volta da un elenco di cinque eroi: Mario, Bowser, Peach, Geno e Mallow.

Tuttavia, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Super Mario RPG, ci sono alcune nuove funzionalità nel remake, pensate per migliorare l'esperienza complessiva. Tra queste, ad esempio, c'è l'Attacco a Tre: quando la barra dell'azione raggiunge il 100%, è possibile eseguire un potente attacco combinato che varia in base alla combinazione di personaggi nel gruppo.

Tra la varie cose è stato aggiunto anche un bestiario, un elenco che si riempie combattendo i mostri e include informazioni sul loro stato e sui loro punti deboli. Per chi preferisce giocare senza troppi grattacapi, infine, c'è la modalità Facile, che permette di avanzare nella storia con il minor impaccio possibile.