Anche Super Mario RPG è scontato con il Black Friday di Amazon

Super Mario RPG è il primo videogioco di ruolo con protagonista Super Mario, sviluppato originariamente da Square e pubblicato da Nintendo per il Super Nintendo Entertainment System nel 1996. Particolarità del gioco originale, è stato l'ultimo titolo di Mario pubblicato per SNES.

Nintendo il 21 giugno ha ufficializzato l'uscita della versione "remake" del titolo, una super occasione per recuperare questo piccolo gioiello rivisitato in chiave moderna uscito il 17 novembre in esclusiva per Nintendo Switch. Su Amazon è in offerta Black Friday al prezzo di 49,99 euro con spedizione gratuita, il gioco è completamente sottotitolato in italiano.

Clicca qui per acquistare ad un prezzo scontato Super Mario RPG per Nintendo Switch su Amazon



La storia di Super Mario RPG si concentra su Mario e i suoi amici mentre cercano di sconfiggere Smithy, precipitato nel loro mondo ha rubato i sette pezzi di stelle di Star Road, sarà nostro compito recuperarle in questo gioco di ruolo con combattimento a turni esattamente come i titoli Final Fantasy di Square dell'epoca.

Le battaglie saranno quindi a turni con una squadra composta da un massimo di tre personaggi controllabili. In quegli anni il titolo è stato acclamato per la grafica in 3D e l'umorismo dei vari personaggi della serie. Super Mario RPG è stato pubblicato successivamente nel servizio Virtual Console di Nintendo Wii nel 2008, segnando il suo debutto in Europa e in Australia, e successivamente per la Virtual Console di Wii U nel 2015. È stato incluso anche nella Super NES Classic Edition nel 2017.